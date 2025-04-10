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Рашевский — о характере серии со СКА: собаки лают — караван идёт. Мы доказали, что сильнее

Рашевский — о характере серии со СКА: собаки лают — караван идёт. Мы доказали, что сильнее
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвёл итоги серии первого раунда плей-офф со СКА (4-2).

— Как удавалось абстрагироваться от околохоккейных вещей, которые преобладали в серии со СКА. Были жесты в вашу сторону, были высказывания про «сбитых лётчиков и хоккеистов из АХЛ». Вы это старались не замечать или, наоборот, использовали в качестве дополнительной мотивации?
— Тут всё просто. У нас рабочая команда: головы опустили и работаем. Нас не должно задевать, кто и что говорит. Мы должны доказывать всё результатом. Мы это и сделали, доказав, что были сильнее в этой серии. Нам этого достаточно для душевного спокойствия. Знаете, как говорится: «собаки лают – караван идёт». Мы доказали делом, и это самое главное. Прошли дальше, чему очень рады, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате» в 11:00 мск.

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