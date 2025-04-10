Лидер «Динамо»: сделал выводы и буду совершенно иначе готовиться к серии второго раунда

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, какие выводы бело-голубые сделают из победы в серии первого раунда плей-офф со СКА. Во втором раунде бело-голубые встретятся с «Ак Барсом».

— Как переживал серию со СКА, потому что наверняка ты вряд ли можешь быть доволен своей игрой в этом противостоянии?

— Да, игру показал действительно неважную. Были моменты, было давление. Может быть, где-то я ментально и не справился с эмоциональным и физическим напряжением. Сейчас сделал выводы, буду настраиваться совершенно по-другому и иначе готовиться к серии второго раунда. Теперь ставки уже повыше. Уверен, что покажу лучшую игру, чем в первом раунде, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.