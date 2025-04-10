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Лидер «Динамо»: сделал выводы и буду совершенно иначе готовиться к серии второго раунда

Лидер «Динамо»: сделал выводы и буду совершенно иначе готовиться к серии второго раунда
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, какие выводы бело-голубые сделают из победы в серии первого раунда плей-офф со СКА. Во втором раунде бело-голубые встретятся с «Ак Барсом».

— Как переживал серию со СКА, потому что наверняка ты вряд ли можешь быть доволен своей игрой в этом противостоянии?
— Да, игру показал действительно неважную. Были моменты, было давление. Может быть, где-то я ментально и не справился с эмоциональным и физическим напряжением. Сейчас сделал выводы, буду настраиваться совершенно по-другому и иначе готовиться к серии второго раунда. Теперь ставки уже повыше. Уверен, что покажу лучшую игру, чем в первом раунде, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате»:
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Эксклюзив
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
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