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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 10 апреля 2025 года

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 10 апреля 2025 года
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Сегодня, 10 апреля, пройдут две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Динамо» (г. Санкт-Петербург) — 16. «Магнитка» (г. Магнитогорск)
6. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 13. ХК «Норильск» (г. Норильск)

5. «Химик» (г. Воскресенск) — 14. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург)
7. «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — 8. «Челмет» (г. Челябинск)

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед.

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