«Это два наших лучших игрока». Болди — о возвращении Капризова и Эрикссона Эка
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди оценил возвращение после травм лидеров команды — Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ). Россиянин отметился дублем и результативной передачей, шведский форвард оформил покер.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11 1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16 2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48 2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29 3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47 3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35 3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28 4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp) 5:4 Эрикссон Эк (Росси, Болди) – 39:48 (pp) 6:4 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 41:02 (pp) 7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06 7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44 7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02 7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08 8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01
«Это два наших лучших игрока. Если убрать двух лучших игроков из любой команды, то это будет огромная разница. Такое влияние эти парни оказывают на каждый аспект нашей игры. Так что то, что они так усердно работали в течение этих недель, а затем вернулись и сыграли так великолепно, — это многое говорит о них и их характере», — цитирует Болди пресс-служба клуба.
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