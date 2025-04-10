«Это два наших лучших игрока». Болди — о возвращении Капризова и Эрикссона Эка

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди оценил возвращение после травм лидеров команды — Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ). Россиянин отметился дублем и результативной передачей, шведский форвард оформил покер.

«Это два наших лучших игрока. Если убрать двух лучших игроков из любой команды, то это будет огромная разница. Такое влияние эти парни оказывают на каждый аспект нашей игры. Так что то, что они так усердно работали в течение этих недель, а затем вернулись и сыграли так великолепно, — это многое говорит о них и их характере», — цитирует Болди пресс-служба клуба.