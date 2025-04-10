Рашевский — о плей-офф КХЛ: когда увидел одного из игроков «Сибири», мне стало страшно

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил жёсткость единоборств в матчах плей-офф КХЛ.

— Тот момент из первого матча серии, когда в начале третьего периода защитник СКА Андрей Педан сыграл откровенно по-хамски, ударив тебя клюшкой в голову, не выбил из колеи? На следующий матч тебе пришлось выйти в защитной маске.

— На самом деле, в маске действительно не очень привычно играть, особенно тем ребятам, которые уже несколько лет катаются с визором. Был дискомфорт. Но это не оправдание, поэтому не стану оправдываться. Не буду говорить, что мне что-то мешало или что у меня что-то болело.

Вчера (интервью записывалось 9 апреля. — Прим. «Чемпионата») смотрел матч «Салавата Юлаева» и «Сибири». Когда увидел одного из игроков новосибирской команды, то мне стало страшно – на нём живого места не было, а он терпел и играл. Мне 24 года. Пора становиться мужиком и уметь терпеть. Всё-таки уже не такой молодой игрок – нужно показывать свою стойкость, характер и что могу выдавать результат, несмотря на определённое давление, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.