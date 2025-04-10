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Мичков: таких людей, как Овечкин, нет в мире. Великий человек, великий игрок, легенда

Мичков: таких людей, как Овечкин, нет в мире. Великий человек, великий игрок, легенда
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков назвал великим человеком и легендой форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Таких людей, как Овечкин, вообще в принципе нигде нет по всему миру. Великий человек, великий игрок, легенда. Тот человек, на котором мы выросли, и то, что он сейчас бьёт рекорд на наших глазах, это, конечно, дорогого стоит, и всегда приятно наблюдать за ним. И тем более такой важный, я думаю, не только для него момент, но и, в принципе, для всей страны России, поэтому это очень здорово», — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.

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