Мичков ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ. На данный момент на счету 39-летнего россиянина 895 голов. Мичков в своём дебютном сезоне в НХЛ забросил 24 шайбы.

— Ты молодой парень, первый сезон играешь, понятно, что ещё много до него. Ты можешь себе представить, что когда-нибудь сможешь это перебить? Или вообще кто-нибудь в лиге.

— Да это, знаешь, тяжело сказать, загадать как-то. Но наверняка найдётся тот человек, который когда-нибудь побьёт его рекорд. Рекорды на то и созданы, чтобы их бить. Но у меня такой задачи нет. Моя задача просто… Ну, хотелось бы просто получать удовольствие от хоккея и не зацикливаться на голах, но ещё и отдавать передачи, чтобы партнёры тоже забивали, — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.