Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Мичков ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ. На данный момент на счету 39-летнего россиянина 895 голов. Мичков в своём дебютном сезоне в НХЛ забросил 24 шайбы.

— Ты молодой парень, первый сезон играешь, понятно, что ещё много до него. Ты можешь себе представить, что когда-нибудь сможешь это перебить? Или вообще кто-нибудь в лиге.
— Да это, знаешь, тяжело сказать, загадать как-то. Но наверняка найдётся тот человек, который когда-нибудь побьёт его рекорд. Рекорды на то и созданы, чтобы их бить. Но у меня такой задачи нет. Моя задача просто… Ну, хотелось бы просто получать удовольствие от хоккея и не зацикливаться на голах, но ещё и отдавать передачи, чтобы партнёры тоже забивали, — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.

Материалы по теме
Рекорд Овечкина — это навсегда?
Рекорд Овечкина — это навсегда?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android