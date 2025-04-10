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Форвард «Динамо»: Педан — нормальный парень. В плей-офф идёт битва, и тут уже нет друзей

Форвард «Динамо»: Педан — нормальный парень. В плей-офф идёт битва, и тут уже нет друзей
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский отреагировал на удар клюшкой по лицу защитника СКА Андрея Педана в одном из матчей серии с петербургским клубом.

— Закрывая тему с Педаном: ожидал, что твой бывший одноклубник может вот так сыграть в том эпизоде? Или, в принципе, в плей-офф все средства хороши?
— Не могу его осуждать и не могу говорить, что у него была какая-то тренерская установка. На пятаке там был сложный момент. Слышал, как он говорил – не мне, но другим ребятам – что он хотел просто меня оттолкнуть, но из-за того, что я сам тянулся к шайбе и пытался затолкнуть её в ворота, он попал мне по лицу.

Он нормальный парень. Мы с ним в очень хороших отношениях. Но в плей-офф идёт битва, и тут уже нет друзей. У меня нет никаких обид на него. Это хоккей. Хочу пожелать ему, чтобы в дальнейшем у него всё отлично сложилось, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате»:
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Эксклюзив
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
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Новости. Хоккей
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