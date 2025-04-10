Защитник «Айлендерс» Романов оценил факт рекордного гола Овечкина в матче с его командой

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов прокомментировал тот факт, что в матче с «островитянами» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам в НХЛ.

— А вы обсуждали, что вы можете быть той командой, которая войдёт в историю?

— Я бы так сказал, это как бы история для Саши Овечкина. У нас сейчас наша история — это то, что мы должны выиграть каждую игру и надеяться на то, что можем попасть в плей-офф, потому что ситуация сейчас неважная. У нас разрыв семь очков, по-моему, с «Монреалем», которые входят сейчас в плей-офф, то есть нам нужно делать всё что угодно, чтобы побеждать.

— Сань, давай так, у вас математические шансы.

— Каждый год никто в нас не верит. Мы каждый год не входим сначала в плей-офф, но потом мы как-то в первом раунде.

— Сейчас семь игр осталось. Вам надо выиграть семь и надеяться, что проиграют все остальные.

— Возможно, так и будет. Нам нужно доделать свою работу. Нам нужно выигрывать. Забил сегодня Овечкин, не забил. Мы и себе, и людям, правильно? Мы сами выиграли, сами сыграли хорошо. Вообще никто плохо не играл. Овечкин забил, мы рады за Сашу. И как бы мы сделали свою работу, — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».