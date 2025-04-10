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Рашевский: наверное, в НХЛ бы засчитали гол СКА. В КХЛ строже — судьи сделали всё верно

Рашевский: наверное, в НХЛ бы засчитали гол СКА. В КХЛ строже — судьи сделали всё верно
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил незасчитанный гол СКА в овертайме четвёртого матча серии из-за помехи вратарю.

— Прошла уже неделя с того матча, а из стана СКА до сих пор доносятся сетования относительно спорного момента с отменённым голом Михаила Воробьёва в овертайме четвёртого матча серии. Как ты видел тот эпизод?
— Если сравнивать две лиги – КХЛ и НХЛ – то за океаном такой гол, скорее всего, засчитали бы. Там забивают много подобных голов, и судьи относятся к этому иначе. У нас в лиге всё строже, поэтому моё мнение – гола не было, потому что нашего вратаря затолкали в ворота вместе с шайбой. Считаю, что судьи сделали всё правильно, приняв верное решение. Отмена этого гола придала нам ещё больше уверенности, и впоследствии мы победили в той игре, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате»:
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Эксклюзив
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
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