Рашевский: наверное, в НХЛ бы засчитали гол СКА. В КХЛ строже — судьи сделали всё верно

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил незасчитанный гол СКА в овертайме четвёртого матча серии из-за помехи вратарю.

— Прошла уже неделя с того матча, а из стана СКА до сих пор доносятся сетования относительно спорного момента с отменённым голом Михаила Воробьёва в овертайме четвёртого матча серии. Как ты видел тот эпизод?

— Если сравнивать две лиги – КХЛ и НХЛ – то за океаном такой гол, скорее всего, засчитали бы. Там забивают много подобных голов, и судьи относятся к этому иначе. У нас в лиге всё строже, поэтому моё мнение – гола не было, потому что нашего вратаря затолкали в ворота вместе с шайбой. Считаю, что судьи сделали всё правильно, приняв верное решение. Отмена этого гола придала нам ещё больше уверенности, и впоследствии мы победили в той игре, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.