Игрок «Динамо» рассказал, какие выводы нужно сделать из поражения год назад от «Трактора»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, какие выводы нужно сделать из поражения от «Трактора» во втором раунде плей-офф прошлого сезона.

— Год назад «Динамо» в первом раунде также в шестиматчевой серии выбило из борьбы минское «Динамо», но серия с «Трактором» затем не задалась с самого начала. Что нужно сделать на сей раз, чтобы избежать повторения прошлогодней истории?

— В прошлом году, когда прошли минское «Динамо», у нас возникло ощущение, что мы непобедимы и что у нас всё начнёт получаться. Вышли на «Трактор», и оказалось так, что их вратарь был фактически непробиваем. Если посмотреть на содержание тех матчей, то мы доминировали и наносили по 40+ бросков, но не могли забить гол. Всё упирается в работу и желание. Сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться и не допустить тех ошибок. Нужно спокойно выходить на лёд и играть в свой хоккей, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.