Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Динамо» рассказал, какие выводы нужно сделать из поражения год назад от «Трактора»

Игрок «Динамо» рассказал, какие выводы нужно сделать из поражения год назад от «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, какие выводы нужно сделать из поражения от «Трактора» во втором раунде плей-офф прошлого сезона.

— Год назад «Динамо» в первом раунде также в шестиматчевой серии выбило из борьбы минское «Динамо», но серия с «Трактором» затем не задалась с самого начала. Что нужно сделать на сей раз, чтобы избежать повторения прошлогодней истории?
— В прошлом году, когда прошли минское «Динамо», у нас возникло ощущение, что мы непобедимы и что у нас всё начнёт получаться. Вышли на «Трактор», и оказалось так, что их вратарь был фактически непробиваем. Если посмотреть на содержание тех матчей, то мы доминировали и наносили по 40+ бросков, но не могли забить гол. Всё упирается в работу и желание. Сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться и не допустить тех ошибок. Нужно спокойно выходить на лёд и играть в свой хоккей, — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате»:
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Эксклюзив
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android