Романов: ребятам в «Айлендерс» не нравится Нью-Йорк, потому там что очень много бомжей

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, почему игроки команды не живут в центре города.

«Есть ребята, которые живут в Манхесте, это 20 минут отсюда, 15 минут, но как бы в основном все вокруг катка. То есть никто не живёт в городе, из города ты будешь сюда час ехать, ну это неправильно. Все живут за городом, потому что у нас команда расположена за городом. Ребятам просто не нравится Нью-Йорк, потому что очень много бомжей, очень много людей, в принципе, здесь туристов, блин, миллионы за день проходят. Мне вообще не нравится центр города.

Как часто езжу? Никогда не еду. За три года было раз шесть. Ну, ехать далеко, то есть, может быть, на какой-то только если шопинг, если нужно перед летом что-то купить. Но у нас тут есть очень хороший молл, в котором, в принципе, есть все вещи, все аксессуары, которые только могут понадобиться. Поэтому мы вообще нечастые гости в самом городе. Нам как бы кайфово тут. И мне вообще, наоборот, нравится, когда всё тихо, спокойно, у тебя есть свой дворик какой-то там. Ты живешь в доме, а не в квартире, то есть это, мне наоборот больше располагает», — сказал Романов в интервью Youtube-каналу «Это хоккей, брат!».