Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Семён Терехов наигрывается в основном составе «Ак Барса» перед серией с «Динамо»

Семён Терехов наигрывается в основном составе «Ак Барса» перед серией с «Динамо»
Комментарии

Нападающий Семён Терехов на открытой тренировке «Ак Барса» перед первым матчем четвертьфинальной серии Кубка Гагарина наигрывался в четвёртом звене.

Хоккеист не был заявлен ни на один матч в серии с «Автомобилистом», последний раз Терехов-старший выходил на лёд 22 марта в последнем матче регулярного чемпионата против «Сибири». При этом в местных СМИ появлялась информация о нехоккейных причинах, по которым Семёна вывели из основного состава.

Нападающие Егор Коршков и Семён Кошелев, которые играли на старте серии с «Автомобилистом» тренировались вместе с запасными и, вероятно, пропустят первый матч серии против «Динамо».

Материалы по теме
Отомстят ли «Трактору» бывшие? Ждать ли реванш Омска? Превью второго раунда Кубка Гагарина
Отомстят ли «Трактору» бывшие? Ждать ли реванш Омска? Превью второго раунда Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android