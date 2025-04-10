Семён Терехов наигрывается в основном составе «Ак Барса» перед серией с «Динамо»

Нападающий Семён Терехов на открытой тренировке «Ак Барса» перед первым матчем четвертьфинальной серии Кубка Гагарина наигрывался в четвёртом звене.

Хоккеист не был заявлен ни на один матч в серии с «Автомобилистом», последний раз Терехов-старший выходил на лёд 22 марта в последнем матче регулярного чемпионата против «Сибири». При этом в местных СМИ появлялась информация о нехоккейных причинах, по которым Семёна вывели из основного состава.

Нападающие Егор Коршков и Семён Кошелев, которые играли на старте серии с «Автомобилистом» тренировались вместе с запасными и, вероятно, пропустят первый матч серии против «Динамо».