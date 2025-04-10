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Рашевский: если О’Делл будет пытаться залезть мне под кожу, то не смогу на него злиться

Рашевский: если О’Делл будет пытаться залезть мне под кожу, то не смогу на него злиться
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о предстоящей серии плей-офф с «Ак Барсом», в котором играет бывший партнёр по команде Эрик О’Делл.

— Впереди серия с «Ак Барсом», где впервые в карьере ты встретишься с Эриком О’Деллом в качестве соперника на льду, а не своего партнёра. Что это будут за ощущения?
— Даже, если Эрик будет пытаться залезть мне под кожу, то не смогу на него злиться. Буду только улыбаться, потому что он человек, с которым я столько времени отыграл – почти всю свою карьеру в КХЛ. Но я не думаю, что он будет как-то грязно играть против меня. Рассчитываю на честную борьбу. Надеюсь, что во всей серии обойдётся без грязи, без травм и что победит сильнейший», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рашевским читайте на «Чемпионате»:
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
Эксклюзив
«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА
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