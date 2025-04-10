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Гатиятулин ответил на вопрос об изменениях в составе «Ак Барса» перед серией с «Динамо»

Гатиятулин ответил на вопрос об изменениях в составе «Ак Барса» перед серией с «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об изменениях в составе команды перед серией второго раунда плей-офф с московским «Динамо». Серия начнётся 12 апреля в Москве.

«Готовимся по плану, вчера был один выходной, провели тренировку в зале по желанию. Сегодня уже всей командой занимаемся. По изменениям в составе никаких эмоциональных решений не будет, анализируем прошедший матч, смотрим на физическое состояние ребят и отталкиваемся от этого. У нас есть завтра день, чтобы подумать, посмотрим, будут изменения или нет.

И по ходу сезона обращали внимание на удаления, и по ходу серии с «Автомобилистом» это был важный фактор. С ребятами разговариваем, доносим, важно не давать повода для удалений. Над этим работаем. По своему большинству работаем, всегда есть над чем работать, работа идёт ежедневно. Над всеми компонентами стараемся работать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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