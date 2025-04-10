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Гатиятулин — о московском «Динамо»: системная команда, хорошие исполнители с большинством

Гатиятулин — о московском «Динамо»: системная команда, хорошие исполнители с большинством
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о сопернике по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина — московском «Динамо». Серия начнётся 12 апреля в Москве.

«Динамо» – системная команда, у неё хорошие исполнители, хорошее большинство. Но мы будем отталкиваться от своей игры. Мы смотрели матч «Салавата Юлаева» с «Сибирью», ждали, когда определится наш соперник, но мы всегда смотрим прежде всего на себя. Разговаривали с Эриком О’Деллом, другими ребятами, учитывали их мнение при подготовке к серии.

Не думаю, что повторится сценарий матчей регулярного чемпионата, каждый матч – это новая история. Тем более что в плей-офф совсем всё по-другому. Опыт матчей регулярного сезона изучили, приняли во внимание, но не больше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» одержал две победы над московским «Динамо» в двух очных встречах.

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