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Гатиятулин — о Комтуа: самое главное — контролировать эмоции, не поддаваться на провокации

Гатиятулин — о Комтуа: самое главное — контролировать эмоции, не поддаваться на провокации
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре против нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа.

«На некоторых игроках «Динамо» заострили особое внимание, рассказали, как они действуют в разных ситуациях, ребятам объяснили. Тут самое главное – контролировать свои эмоции, не поддаваться на провокации, как это было и в прошлой серии.

Наши козыри – движение, агрессия. Нужно заставлять соперника ошибаться, использовать свои хорошие отрезки, правильно распоряжаться создаваемыми моментами. Утренняя раскатка? Думаем над этим», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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