Гатиятулин — о Комтуа: самое главное — контролировать эмоции, не поддаваться на провокации

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре против нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа.

«На некоторых игроках «Динамо» заострили особое внимание, рассказали, как они действуют в разных ситуациях, ребятам объяснили. Тут самое главное – контролировать свои эмоции, не поддаваться на провокации, как это было и в прошлой серии.

Наши козыри – движение, агрессия. Нужно заставлять соперника ошибаться, использовать свои хорошие отрезки, правильно распоряжаться создаваемыми моментами. Утренняя раскатка? Думаем над этим», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.