Капитан «Ак Барса» Яшкин: серия против «Автомобилиста» дала нам много уверенности в себе

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо». Серия начнётся 12 апреля в Москве.

«Всё отлично, работаем, восстанавливаемся, готовимся к следующим играм. Очень рады, что мы прошли дальше, серия против «Автомобилиста» была непростая. Много эмоций отдали, но и много позитива получили от успеха. Поэтому едем с хорошим настроением в Москву.

Посмотрим, поможет нам серия против Екатеринбурга или нет, но она точно дала нам много уверенности в себе, нам нужно было пройти этот тяжёлый путь», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.