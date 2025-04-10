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Яшкин — о московском «Динамо»: провёл там два хороших года, приятно играть на их площадке

Яшкин — о московском «Динамо»: провёл там два хороших года, приятно играть на их площадке
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящей серии c московским «Динамо», за которое форвард провёл два сезона. В «Динамо» Яшкин играл с 2019 по 2021 год.

«Провёл в «Динамо» два хороших года, всегда приятно играть на их площадке, уже даже родной. Я под текущим тренерским штабом «Динамо» правда не играл, так что это у Эрика О’Делла скорее советов стоит спрашивать, как их обыгрывать.

В нас не верят эксперты? Вообще без разницы. Утренние раскатки? Получается нужны, где-то на фарт. Козыри «Ак Барса»? Козырев – в «Северстали», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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