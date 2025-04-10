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О’Делл — о «Динамо»: весело сыграть против своей бывшей команды, но на льду будет война

О’Делл — о «Динамо»: весело сыграть против своей бывшей команды, но на льду будет война
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф со своей бывшей командой — московским «Динамо».

«Это будет весело сыграть против своей бывшей команды. Интересная серия нас ожидает, у нас хорошая команда, у них сильный коллектив. Во втором раунде матчи ещё более напряжённые, ожидаю активного хоккея. Будет непросто. Ни с кем из бывших партнёров пока не общался, не списывались. Будет интересно выйти на лёд против них играть, но на льду будет война.

Максим Комтуа? Вы скоро сами всё увидите на льду. Серия будет сложная во всех аспектах, мы ожидаем от «Динамо» лучшего хоккея, который они могут показать, они ожидают от нас лучшего хоккея.

Сколько планирую забить «Динамо»? Надеюсь, получится как можно больше, в целом план на игру такой, чтобы помогать команде всеми способами. Надеюсь, получится забивать, но главное, я надеюсь, что мы сможем обыграть «Динамо» и пройти дальше, это самое главное», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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