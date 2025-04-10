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«Автомобилист» проведёт матч памяти Фёдора Малыхина

«Автомобилист» проведёт матч памяти Фёдора Малыхина
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«Автомобилист» проведёт матч памяти воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана команды Фёдора Малыхина. Памятный матч пройдёт 13 апреля на «УГМК Арене». Начало — в 13:00 мск, вход свободный.

Как сообщает пресс-служба клуба, на лёд выйдут друзья и бывшие одноклубники Фёдора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы «Спартаковец», ветераны клуба, а также игроки «Автомобилиста», многие из которых дружили с Фёдором, играли с ним вместе за клуб, либо выходили против него на лёд. Матч пройдёт в формате три периода по 30 минут «грязного» времени.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет из-за сердечного приступа в своей квартире.

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