«Автомобилист» проведёт матч памяти Фёдора Малыхина

«Автомобилист» проведёт матч памяти воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана команды Фёдора Малыхина. Памятный матч пройдёт 13 апреля на «УГМК Арене». Начало — в 13:00 мск, вход свободный.

Как сообщает пресс-служба клуба, на лёд выйдут друзья и бывшие одноклубники Фёдора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы «Спартаковец», ветераны клуба, а также игроки «Автомобилиста», многие из которых дружили с Фёдором, играли с ним вместе за клуб, либо выходили против него на лёд. Матч пройдёт в формате три периода по 30 минут «грязного» времени.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет из-за сердечного приступа в своей квартире.