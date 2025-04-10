Марк-Андре Флёри установил новый рекорд среди вратарей НХЛ по победам в овертаймах

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри одержал победу в дополнительное время в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ) и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по победам в овертайме среди вратарей лиги.

Эта победа стала для Флёри 70-й в овертаймах матчей регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю Флёри обошёл легендарного канадского вратаря Мартина Бродо, на счету которого 69 побед в дополнительное время матчей регулярки НХЛ.

Напомним, ранее Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в профессиональной карьере. 40-летний Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги канадский вратарь провёл 1049 матчей и одержал 574 победы с 91,2% отражённых бросков.