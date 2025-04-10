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Марк-Андре Флёри установил новый рекорд среди вратарей НХЛ по победам в овертаймах

Марк-Андре Флёри установил новый рекорд среди вратарей НХЛ по победам в овертаймах
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри одержал победу в дополнительное время в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ) и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по победам в овертайме среди вратарей лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16     2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48     2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29     3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47     3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35     3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28     4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp)     5:4 Эрикссон Эк (Росси, Болди) – 39:48 (pp)     6:4 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 41:02 (pp)     7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06     7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44     7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02     7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08     8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01    

Эта победа стала для Флёри 70-й в овертаймах матчей регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю Флёри обошёл легендарного канадского вратаря Мартина Бродо, на счету которого 69 побед в дополнительное время матчей регулярки НХЛ.

Напомним, ранее Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в профессиональной карьере. 40-летний Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги канадский вратарь провёл 1049 матчей и одержал 574 победы с 91,2% отражённых бросков.

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