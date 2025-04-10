Марк-Андре Флёри установил новый рекорд среди вратарей НХЛ по победам в овертаймах

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри одержал победу в дополнительное время в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ) и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по победам в овертайме среди вратарей лиги.
Эта победа стала для Флёри 70-й в овертаймах матчей регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю Флёри обошёл легендарного канадского вратаря Мартина Бродо, на счету которого 69 побед в дополнительное время матчей регулярки НХЛ.
Напомним, ранее Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в профессиональной карьере. 40-летний Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги канадский вратарь провёл 1049 матчей и одержал 574 победы с 91,2% отражённых бросков.
- 10 апреля 2025
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:18
-
08:15
-
08:00
-
07:04