«За своих игроков стоит горой и всё говорит прямо в лицо». Романов — о характере Ламорелло

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о характере легендарного генерального менеджера клуба Лу Ламорелло.

«Вот что я могу сказать точно, что он вот за своих игроков вот точно стоит горой. Он никогда тебе плохого слова не скажет, он за команду, он тебя поддерживает, он к тебе подходит, он всегда с командой, он всегда летает на все игры, он всегда смотрит.

Он говорит тебе прямо в лицо. Есть некоторые, которые могут улыбаться, как в «Монреале» мне говорили, что мы тебя подписываем в течение двух недель, а через два дня меня взяли и обменяли. Это правильный человек, это честный человек, ты ему доверяешь. Это опытный генеральный менеджер, который ты знаешь, что он с тобой, он с командой до конца. То есть какие бы ни были результаты команды, винить одного человека — это просто глупо, надо винить всю команду. Это человек, которому ты доверяешь. И с которым ты готов идти и за Кубком, и с которым ты готов к тому, что да, не получилось, там не попали. Мы все вместе», — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».