Александр Романов сравнил Никиту Кучерова с шахматистом Каспаровым*

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил о высоком хоккейном интеллекте российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сравнил его с советским и российским шахматистом Гарри Каспаровым*.

— Назови трёх лучших игроков, по твоему мнению, в лиге на сегодняшний день.

— Никита Кучеров. Самый высокий хоккейный IQ. Человек видит площадку на пять шагов вперёд. На пять шагов впереди тебя. То есть это, я не знаю, как Каспаров* будет играть в шахматы.

— Хорошо, второй?

— Макдэвид.

— Третий?

— Либо Маккиннон, либо Макар, — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.