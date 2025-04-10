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Александр Романов сравнил Никиту Кучерова с шахматистом Каспаровым*

Александр Романов сравнил Никиту Кучерова с шахматистом Каспаровым*
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил о высоком хоккейном интеллекте российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сравнил его с советским и российским шахматистом Гарри Каспаровым*.

— Назови трёх лучших игроков, по твоему мнению, в лиге на сегодняшний день.
Никита Кучеров. Самый высокий хоккейный IQ. Человек видит площадку на пять шагов вперёд. На пять шагов впереди тебя. То есть это, я не знаю, как Каспаров* будет играть в шахматы.

— Хорошо, второй?
— Макдэвид.

— Третий?
— Либо Маккиннон, либо Макар, — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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