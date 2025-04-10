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Защитник «Айлендерс» Романов назвал свои две цели на ближайшие годы

Защитник «Айлендерс» Романов назвал свои две цели на ближайшие годы
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов назвал свои две цели на ближайшие годы.

— Сань, давай про какую-то глобальную цель на ближайшие годы. Понятно, что, я не знаю, любой хоккеист НХЛ наверняка скажет про Кубок Стэнли. Может быть, как-то скомбинируй это с личными задачами какими-то.
— Кубок Стэнли и второй ребёнок.

— Вау. Что быстрее случится?
— Посмотрим, — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Романов в 2018 году был выбран во втором раунде под общим 38-м номером клубом «Монреаль Канадиенс», после выбора на драфте перешёл в ЦСКА, с которым в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. 13 июля 2020 года подписал с «Канадиенс» трёхлетний контракт новичка. В составе «Канадиенс» Романов дошёл до финала Кубка Стэнли 2021 года, в котором его команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 1-4.

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