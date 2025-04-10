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Министр спорта России Дегтярёв назвал рекорд Овечкина гордостью для всей страны

Министр спорта России Дегтярёв назвал рекорд Овечкина гордостью для всей страны
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Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ является гордостью для всей России. Форвард превзошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Уэйну Гретцки и продержавшийся 31 год.

«Тема российской мечты — важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт его часть. Я приведу в пример вообще наши победы. Статистика с 1896 года — мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла так называемый неофициальный медальный зачёт. Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном. Но он является русским человеком, несёт, как он относится к России. Он основатель Putin team, был хедлайнером этой команды.

Он сказал: русские, мы сделали это. Лучше не скажешь. Любые рекорды, хоть в чемпионатах, хоть в Америке, это гордость для всей страны. И напротив, когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь у людей. Это большая проблема», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

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