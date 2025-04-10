Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
10 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Горохов (Муравьёв) – 00:33 (3x3) 0:2 Четвериков (Мухин) – 02:07 (3x3) 0:3 Четвериков (Шакиров) – 04:16 (3x3) 0:4 Якупов (Шакиров) – 04:36 (3x3) 0:5 Якупов (Шакиров) – 07:49 (3x3) 0:6 Дрожжин (Мухин) – 08:59 (3x3) 0:7 Шляхтов – 18:05 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
10 апреля 2025, четверг. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Фиськов – 00:29 (3x3) 1:1 Лукашевич (Кубраков) – 04:23 (3x3) 2:1 Слыш – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
10 апреля 2025, четверг. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Четвериков (Шляхтов) – 05:20 (3x3) 1:1 Олейников (Марченков) – 06:21 (3x3) 1:2 Мухин (Шляхтов) – 08:39 (3x3) 1:3 Мухин – 08:46 (3x3) 1:4 Муравьёв – 12:39 2:4 Марченков (Шашков) – 13:08 (3x3) 3:4 Харькин (Марченков) – 16:07 (3x3) 3:5 Шакиров – 17:47 (3x3) 3:6 Шляхтов (Мухин) – 18:50 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
10 апреля 2025, четверг. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Сафин (Фиськов) – 09:13 (3x3) 0:2 Орлов (Калашников) – 09:55 (3x3) 1:2 Варфоломеев – 10:45 1:3 Фиськов (Чесалин) – 13:36 (3x3) 1:4 Фиськов (Сафин) – 16:19 (3x3) 2:4 Марченков (Шмелёв) – 18:27 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Комментарии
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