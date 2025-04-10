Роман Ротенберг по приглашению Боба Хартли принял участие в подкасте канадского радио

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в подкасте канадского радио BPM Sports, а также высказался об отъезде нападающего Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс».

«По приглашению Боба Хартли, обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, с удовольствием принял участие в подкасте канадского радио BPM Sports. Приятно, что в Северной Америке очень пристально следят за КХЛ, за СКА — там прекрасно осведомлены о наших игроках, о команде. С удовольствием рассказал, как мы работали над развитием Вани Демидова, как принимали решение о его отъезде в «Монреаль Канадиенс» уже сейчас. Приятный разговор с людьми, которые искренне любят хоккей.

По ходу эфира ведущий подчеркнул, что наш разговор привлёк рекордное количество слушателей. Это многое говорит об интересе канадцев к хоккею и к Демидову. Ещё раз желаю ему удачи в «Монреале». Его там очень ждут — это большая ответственность, с которой он способен справиться. Будем следить за успехами Вани в НХЛ и в сборной России! Мы огромные усилия прикладываем к тому, чтобы российский хоккей получал игроков мирового уровня — вкладываемся в развитие академии, готовим молодых ребят и тактически, и ментально. Не сомневаюсь, что Ваня — далеко не последний пример, и в будущем для сборной страны получится воспитать ещё много талантов не менее высокого уровня», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.