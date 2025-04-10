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Вячеслав Фетисов высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из СКА

Вячеслав Фетисов высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова из СКА.

«Что-то не сложилось. Клуб рассчитывал получить от этого сотрудничества больше, да и Кузнецов наверняка иное планировал. Больше тут добавить и нечего. 32 года — не возраст. Мы все восхищаемся рекордами Овечкина, а ему уже 39. Так что пусть Евгений ещё как минимум семь лет играет до возраста Александра. Могу только пожелать ему найти команду, в которой он сможет себя проявить. Из своей практики могу сказать, что в опытном хоккеисте нуждается любая команда, но его появление может как сильно помочь, так и наоборот. Надеюсь, при желании Жени играть и отдаваться хоккею он свою команду найдёт. Но это зависит от тех предложений, которые у него будут», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

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