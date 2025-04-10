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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал про общение с Александром Овечкиным

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал про общение с Александром Овечкиным
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал про общение с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Слушай, ты с ним как-то знаком, общался? Или из серии просто соперники на льду и там какие-то «привет-пока»? Есть какие-то отношения с ним?
— Ну, мы были на чемпионатах мира два раза, по-моему, и на Матче звёзд, но всё равно я моложе его намного, и для меня это не прям близкое общение.

— Может быть, есть какие-то моменты — понятно, что это легенда, — что-то видел в его поведении или там какую-то отличительную черту, чему можно поучиться?
— Трудно сказать, я бы больше отметил, что он как уникум, таких мало, и физически подготовлен он, и площадку видит, и бросок имеет. Чему поучиться? Наверное, любви к своему делу, фанатизму на протяжении долгого времени, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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