Заседание совета директоров СКА перенесено на 28 мая

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что принято решение о переносе заседания совета на 28 мая.

«Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая, после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина. Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.