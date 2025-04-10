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Заседание совета директоров СКА перенесено на 28 мая

Заседание совета директоров СКА перенесено на 28 мая
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Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что принято решение о переносе заседания совета на 28 мая.

«Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая, после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина. Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

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