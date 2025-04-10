Илья Сорокин предположил, с чем связано большое количество российских вратарей в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин предположил, с чем связано большое количество российских вратарей в Национальной хоккейной лиге.

— Илья, хотелось бы у тебя спросить по поводу российских вратарей. С чем связано такое количество [их в НХЛ]? Как ты думаешь?

— Честно, у меня нет ответа на этот вопрос, трудно сказать. Один вариант — это опыт, который получают в нашей лиге Континентальной. Второй момент, это возможно смотрят, что российские вратари успешны, возможно есть какая-то определённая подготовка и делают ставку местные менеджеры на именно россиян, и это оправдывается в больших процентах случаев. Это второе моё мнение, почему это происходит, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».