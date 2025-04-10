Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил шансы Овечкина завоевать «Билл Мастертон Трофи»

Фетисов оценил шансы Овечкина завоевать «Билл Мастертон Трофи»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завоевать «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

«Шансы на получение этого приза хорошие. Думаю, главный приз — это Кубок Стэнли, а всё остальное вручается по итогам голосования, в том числе и игроков. Тем более что такой приз — это уважение своих друзей по профессии. Вряд ли что-то от этого поменяется, но, думаю, будет приятно Александру и тем, кто за него переживает и болеет», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Материалы по теме
Александр Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android