Фетисов оценил шансы Овечкина завоевать «Билл Мастертон Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завоевать «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

«Шансы на получение этого приза хорошие. Думаю, главный приз — это Кубок Стэнли, а всё остальное вручается по итогам голосования, в том числе и игроков. Тем более что такой приз — это уважение своих друзей по профессии. Вряд ли что-то от этого поменяется, но, думаю, будет приятно Александру и тем, кто за него переживает и болеет», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».