Главный тренер «Динамо» Квартальнов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором».

— Какие сильные стороны соперника можете выделить?

— Следили за «Трактором», да и они, в общем-то, следили за нами. Много говорить не стоит. «Трактор» — лидер Востока, долгое время с «Локомотивом» боролся за победу в регулярном чемпионате. Хороший вратарь, во всех линиях полный порядок, у челябинцев нет слабых мест.

— Дал ли дополнительный запал первый раунд? Ведь и соперник попался очень сложный.

— Первый раунд — он всегда сложный, много сил и энергии забирает. Дальше будет интереснее. Есть особые моменты, на которые мы обращаем внимание. Но в лиге все друг за другом смотрят, — цитирует Квартальнова сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.