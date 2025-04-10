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Главный тренер «Динамо» Квартальнов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Трактором»

Главный тренер «Динамо» Квартальнов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Трактором»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором».

— Какие сильные стороны соперника можете выделить?
— Следили за «Трактором», да и они, в общем-то, следили за нами. Много говорить не стоит. «Трактор» — лидер Востока, долгое время с «Локомотивом» боролся за победу в регулярном чемпионате. Хороший вратарь, во всех линиях полный порядок, у челябинцев нет слабых мест.

— Дал ли дополнительный запал первый раунд? Ведь и соперник попался очень сложный.
— Первый раунд — он всегда сложный, много сил и энергии забирает. Дальше будет интереснее. Есть особые моменты, на которые мы обращаем внимание. Но в лиге все друг за другом смотрят, — цитирует Квартальнова сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

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