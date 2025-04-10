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Александр Сёмин прибыл в Вашингтон для встречи с Овечкиным

Александр Сёмин прибыл в Вашингтон для встречи с Овечкиным
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Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира Александр Сёмин прибыл в столицу США для встречи с капитаном клуба Александром Овечкиным. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Ранее Александр Сёмин высказался об изменениях в игре 39-летнего капитана столичной команды Александра Овечкина, которые повлияли на его стиль игры в последние годы.

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