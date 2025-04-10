Перед домашним матчем «Вашингтона» с «Каролиной» состоится церемония чествования Овечкина

Перед домашним матчем «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» состоится церемония чествования российского капитана столичного клуба Александра Овечкина, который установил новый рекорд НХЛ по голам. Напомним, встреча «Вашингтона» и «Каролины» состоится в ночь на 11 апреля и начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, совладелец Дик Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан присоединятся к жене Овечкина Анастасии, детям Сергею и Илье, маме Татьяне и тестю Кириллу на льду, чтобы поздравить Овечкина. Во время церемонии Александр получит специальный подарок от семьи Леонсис, организации и своих товарищей по команде.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).