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Перед домашним матчем «Вашингтона» с «Каролиной» состоится церемония чествования Овечкина

Перед домашним матчем «Вашингтона» с «Каролиной» состоится церемония чествования Овечкина
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Перед домашним матчем «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» состоится церемония чествования российского капитана столичного клуба Александра Овечкина, который установил новый рекорд НХЛ по голам. Напомним, встреча «Вашингтона» и «Каролины» состоится в ночь на 11 апреля и начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, совладелец Дик Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан присоединятся к жене Овечкина Анастасии, детям Сергею и Илье, маме Татьяне и тестю Кириллу на льду, чтобы поздравить Овечкина. Во время церемонии Александр получит специальный подарок от семьи Леонсис, организации и своих товарищей по команде.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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