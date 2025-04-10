«Не могу сказать, что у нас много взаимодействия». Сорокин — о работе с Патриком Руа

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о работе с главным тренером «островитян» Патриком Руа.

— Каково тебе с Патриком Руа работать? Не просто главный тренер, а великий вратарь. Как взаимодействие проходит?

— Я не могу сказать, что у нас много взаимодействия.

— Он не лезет к вам?

— Да, он не лезет, но он делает свою работу и на ней сосредоточен. У нас всё-таки больше идёт процесс с тренером вратарей, более индивидуально. Но у нас была пара разговоров после удачных, после неудачных игр. Однако это всё так обобщённо и поверхностно, если так можно сказать, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».