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«Не могу сказать, что у нас много взаимодействия». Сорокин — о работе с Патриком Руа

«Не могу сказать, что у нас много взаимодействия». Сорокин — о работе с Патриком Руа
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о работе с главным тренером «островитян» Патриком Руа.

— Каково тебе с Патриком Руа работать? Не просто главный тренер, а великий вратарь. Как взаимодействие проходит?
— Я не могу сказать, что у нас много взаимодействия.

— Он не лезет к вам?
— Да, он не лезет, но он делает свою работу и на ней сосредоточен. У нас всё-таки больше идёт процесс с тренером вратарей, более индивидуально. Но у нас была пара разговоров после удачных, после неудачных игр. Однако это всё так обобщённо и поверхностно, если так можно сказать, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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