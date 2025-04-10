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«Вашингтон» подарит всем болельщикам памятные полотенца с изображением Овечкина

«Вашингтон» подарит всем болельщикам памятные полотенца с изображением Овечкина
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Перед домашним матчем «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» столичный клуб подарит всем болельщикам памятные полотенца с изображением празднования российского капитана клуба Александра Овечкина во время его рекордной шайбы в НХЛ.

Фото: https://x.com/SWhyno

Фото: https://x.com/SWhyno

Напомним, встреча «Вашингтона» и «Каролины» состоится в ночь на 11 апреля и начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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