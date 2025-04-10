«Вашингтон» подарит всем болельщикам памятные полотенца с изображением Овечкина

Перед домашним матчем «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» столичный клуб подарит всем болельщикам памятные полотенца с изображением празднования российского капитана клуба Александра Овечкина во время его рекордной шайбы в НХЛ.

Фото: https://x.com/SWhyno

Фото: https://x.com/SWhyno

Напомним, встреча «Вашингтона» и «Каролины» состоится в ночь на 11 апреля и начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).