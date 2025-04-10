Стало известно расписание матчей сборной России на майском турне

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил расписание матчей национальной команды на майское турне.
«Вот полное расписание тура:
24-29 апреля — сбор в Новогорске
Астана
1 мая, 15:00* Казахстан — Россия
2 мая, 16:00 Россия — Беларусь
Тольятти
5 мая, 19:00 Россия — Беларусь
6 мая, 19:00 Россия — Беларусь
Минск
8 мая, Беларусь — Россия
Отмечу, что в сборную вызваны сильнейшие игроки из СКА, ЦСКА, «Магнитки», «Сочи», «Сибири», «Северстали», «Витязя», «Торпедо», «Нефтехимика», «Лады», «Амура» и АКМ», — написал Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.
* время московское.
Ранее Роман Ротенберг представил расширенный состав национальной команды на майское турне.