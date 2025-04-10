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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист Стефан Рознер со ссылкой на слова главного тренера «островитян» Патрик Руа. Специалист не смог ответить на вопрос, выбыл ли Сорокин на весь остаток сезона.

Отметим, что Илья Сорокин пропустил четыре шайбы от «Нэшвилл Предаторз» (6:7 ОТ) в последнем матче и был заменён из-за травмы. В первых двух периодах 29-летний россиянин отразил 19 из 23 бросков. После второго перерыва место в воротах «Айлендерс» занял Маркус Хёгберг.

В нынешнем сезоне у Сорокина 29 побед в 59 играх с 90,5% отражённых бросков и при коэффициенте надёжности 2,77.

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