Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о сильных сторонах «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Спартаком».

— «Спартак» будет более свежий, чем мы, но я думаю, что ребята получили положительные эмоции после выхода в следующий раунд, это сыграет нам на руку.

— В чём сильные стороны «Спартака»?

— Это хорошо укомплектованная, организованная команда, с хорошим потенциалом в атаке, хорошая вратарская бригада. Во втором раунде все команды серьёзные.

— В регулярном чемпионате две победы над «Спартаком». Насколько они сейчас существенны?

— Это совсем другие игры. Да, мы посмотрели для информации, но счёт ни о чём не говорит.

— У соперника не самые сильные защитники и вратари. Что нужно делать в атаке, чтобы использовать свои козыри?

— Я не согласен, что у них слабые защитники и вратари. Они обыграли «Северсталь», которая хорошо действует в атаке. Значит, они что-то делали правильно, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».