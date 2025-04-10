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«Не могу дождаться, когда он приедет сюда». Форвард «Монреаля» — о Демидове

«Не могу дождаться, когда он приедет сюда». Форвард «Монреаля» — о Демидове
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд высказался о скором приезде российского форварда Ивана Демидова, который недавно подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом.

«Все очень воодушевлены. Не могу дождаться, когда он приедет сюда», — приводит слова Кофилда TSN.

19-летний россиянин прошёл весь путь в системе СКА начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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