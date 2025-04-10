«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: онлайн-трансляция матча начнётся в 2:30 мск

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В ночь на 11 апреля в Вашингтоне (США) на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что это будет первый домашний матч столичного клуба, после того как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 77 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина Харрикейнз» (96) располагается на четвёртой строчке Востока.