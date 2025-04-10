Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, скучает ли он по России во время сезона НХЛ.
— Ты вообще скучаешь по России во время сезона?
— Иногда бывает. Но в целом уже привык. Первые два года тяжело было, а вот сейчас… Еда, но опять же: когда мы на выезде, есть русские рестораны везде почти, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».
Напомним, в нынешнем сезоне у Сорокина 29 побед в 59 играх с 90,5% отражённых бросков и при коэффициенте надёжности 2,77.
Ранее стало известно, что Илья Сорокин выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела.