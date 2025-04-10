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Овечкин и хоккеисты «Вашингтона» одним словом описали эмоции после рекорда Александра

Овечкин и хоккеисты «Вашингтона» одним словом описали эмоции после рекорда Александра
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео, в котором попросила хоккеистов одним словом описать свои эмоции после рекордной шайбы капитана столичного клуба Александра Овечкина. Высказался и сам рекордсмен, описав свои эмоции как «сумасшествие».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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