Генменеджер «Монреаля» до сих пор не общался с Демидовым с момента подписания контракта

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз до сих пор не общался с нападающим Иваном Демидовым с момента подписания контракта российского форварда и канадского клуба. Об этом сообщает Dose.

«Хьюз надеется увидеть его один или два раза перед плей-офф (если его команда попадёт в Кубок Стэнли). Генеральный менеджер также признал, что не разговаривал со своим молодым игроком, поэтому не знает, как он себя чувствует. Руководство команды не говорило с ним лично с декабря прошлого года, когда они ездили к нему в Россию», — сказано в статье издания.

19-летний россиянин прошёл весь путь в системе СКА начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.