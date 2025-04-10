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«Один наш и второй наш». Президент Беларуси Александр Лукашенко — об Овечкине и Гретцки

«Один наш и второй наш». Президент Беларуси Александр Лукашенко — об Овечкине и Гретцки
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о белорусских корнях легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки, рекорд по голам которого побил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

— Предыдущий рекорд принадлежал человеку, чьи корни из Беларуси, Уэйну Гретцки. Его же наши советские игроки звали Ваней.
— Да, в этом что-то есть. Это тоже наша дополнительная гордость. Один наш и второй наш. А Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке, — приводит слова Лукашенко «Мир 24».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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