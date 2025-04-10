Генеральный менеджер «Торпедо» Аверкин объявил об уходе из клуба

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин заявил, что покидает свою должность. Аверкин работал в клубе с мая 2024 года.

«Я покидаю пост генерального менеджера «Торпедо». В клубе мне не объяснили причины расставания. Видимо, это связано с истечением срока моего контракта», — приводит слова Аверкина Metaratings.

Напомним, 4 апреля «Торпедо» объявило об уходе главного тренера команды Игоря Ларионова. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву». Ранее Ларионов работал только со сборными России различных возрастов.