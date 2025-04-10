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«Лучше бы сборная против сборной». Сорокин — о возможных матчах игроков НХЛ и КХЛ

«Лучше бы сборная против сборной». Сорокин — о возможных матчах игроков НХЛ и КХЛ
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Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал возможные матчи игроков НХЛ и КХЛ.

— Когда информация прошла о том, чтобы сыграть матч КХЛ против НХЛ, вообще чтобы русские с американцами сыграли, для меня как болельщика, это было бы интересно и круто. Я хочу просто узнать, вам что предпочтительнее, играть, чтобы клуб играл, вы играли за свою команду, там «Нью-Йорк Айлендерс», я не знаю, с «Металлургом», со СКА, с «Ладой», либо вы бы вошли в состав сборной России и играли бы с клубами НХЛ, но за сборную России? Вот вам как было бы интересно?
— Мне кажется, лучше бы сборная против сборной.

— Сборная России против сборной Канады и Америки бы сыграла, да?
— Да. Самые популярные матчи в этом году, это матчи Турнира четырёх наций, которые были сейчас в Америке. Это США, Канада, Финляндия, Швеция. То есть, всё-таки сборная, если смотреть с точки зрения прибыли и рейтингов, будет выгодно. И интереснее, когда играют все лучшие против лучших, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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