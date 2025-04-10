Ротенберг сравнил отъезд Демидова в НХЛ с переходом Панарина в «Чикаго»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил отъезд Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс» с переходом Артемия Панарина из петербургской команды в «Чикаго Блэкхоукс» в 2015 году.

«Способен ли Демидов внести вклад в «Монреаль» сейчас? Вы знаете, у меня есть прекрасный пример — Артемий Панарин. Он был в нашей команде и выиграл Кубок Гагарина 10 лет назад, в 2015-м. Я был в то время генеральным менеджером СКА, не тренером. Я видел его каждый день. И когда Артемий уехал в «Чикаго» и внёс огромный вклад, играя в одной линии с Патриком Кейном. Всё зависит от партнеров. Если у Ивана будут лучшие партнёры, я на 100% уверен, что он повлияет на игру», — сказал Ротенберг на Youtube-канале BPM Sports.